Faces of death dukket opp i feeden min i vår og virket akkurat i min smak. Skrekk, seriemordere, snuff og en stemning som minner om Se7en og andre flotte filmer. La oss få én ting på det rene: « Faces of death er ikke en nyinnspilling av pseudodokumentaren fra 1978, som ble forbudt i mange land den gangen. Den er, hvordan skal vi si det, en åndelig oppfølger eller noe i den retningen. Vi skal se nærmere på hvordan alt dette henger sammen litt lenger ned. Jeg visste absolutt ingenting om originalen før jeg så denne, noe som var ganske interessant, for hvis man går inn i filmen uten forhåndskunnskap, får man litt bakgrunnshistorie på kjøpet. Tilsynelatende har filmen også møtt en del kritikk på grunn av de relativt eksplisitte filmplakatene. Sånn er det bare!

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Så, la oss dykke ned i handlingen:

Margot Romero, en innholdsmoderator som går gjennom filmklipp lastet opp til et stort nettsted, prøver å spore opp en sadistisk filmskaper som gjenskaper legendariske snuff-filmer. Samtidig gjør hun alt hun kan for å dempe internettets besettelse av hennes egen traumatiske fortid – en viral tragedie hun stadig blir minnet om.

Faces of death Filmen er regissert av Daniel Goldhaber, som tidligere har regissert filmer som *How to Blow Up a Pipeline* og den erotiske cyberthrilleren * Faces of death * (hvis man skal tro IMDbs sjangerklassifisering). Dette er den første av filmene hans jeg har sett. * * har i alle fall vekket min interesse for å følge hans reise som regissør.

I rollelisten finner vi blant annet Barbie Ferreira fra «Nope» og «Bob Trevino Likes It» (se den gjerne hvis du ikke allerede har gjort det – det er en virkelig herlig film!). Hun er virkelig, virkelig god i hovedrollen. Dacre Montgomery spiller Arthur Spevak, en virkelig avskyelig karakter som du absolutt ikke ønsker å ha som nabo. Vi kjenner ham igjen som Billy Hargrove fra «Stranger Things», og Dacre gjør også en virkelig god jobb.

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Tilbake til historien. Filmklippene som Margot begynner å motta i jobben sin som moderator, viser seg å være rekonstruksjoner av scener fra den skandaleomsuste dokumentaren fra 1978, * Faces of death*. Den inneholder en kombinasjon av ekte opptak – som obduksjoner og krigens ettervirkninger – og forfalskede klipp med praktiske effekter som får dem til å se realistiske ut. Margot begynner å mistenke at de nye klippene ikke er forfalskede. Hun laster ned filene, analyserer dataene og begynner å legge ut innlegg på Reddit med spørsmål til publikum. Ledetrådene fører henne til Arthur Spevak. Jeg vil ikke røpe mer enn det, verken om handlingen eller skurken.

Faces of death er en film som fanger meg med en gang. Den er spennende, interessant og byr på noe som skiller seg ut i en ellers ganske utvannet sjanger. Den er fullpakket med spenning og er til tider virkelig brutal. Så det er mye å like. Det finnes noen få hull i handlingen og svakere øyeblikk, men jeg er villig til å se gjennom fingrene med dem fordi filmen, fra start til slutt, er virkelig, virkelig underholdende.

Gjennomsnittskarakteren på IMDb er ikke spesielt høy, men la ikke det avskrekke deg. Som nevnt tidligere har dette året bydd på mye spennende skrekk, og det er mer på vei. Personlig skiller « Faces of death seg ut som en av de hyggeligste overraskelsene. Jeg hadde ikke hørt om den på forhånd, og forventningene mine var ekstremt lave. Men faktum er at jeg så den med et lite smil om munnen nesten helt til slutten. Det er virkelig stor ros.

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Foreløpig er det litt uklart når * Faces of death * skal ha premiere i Sverige, men jeg tipper den går rett på strømmetjenester. Når den gjør det, bør du gi den en sjanse. Ikke vær redd for å kritisere min filmsmak og min vurdering av akkurat denne filmen hvis du er uenig, men dette er underholdende søppel!