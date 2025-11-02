Fackham Hall parodierer Downton Abbey i ny filmtrailer

Hvis du noen gang har ønsket deg en blanding av Downton Abbey og Airplane, har Bleecker Street forsøkt å lage den kombinasjonen i en ny komediefilm kalt Fackham Hall. Med Damian Lewis, Thomasin McKenzie, Tom Felton og flere i hovedrollene parodierer filmen livet til den britiske overklassen i det 20. århundre.

Vi følger en velstående familie som bor på Fackham Hall, og i traileren ser vi massevis av visuelle gags, latterlige vitser og slapstick-humor. Det ser ut til å være en kjærlighetshistorie mellom en tjener og McKenzies karakter, men det virker som om den kommer til å spille annenfiolin i forhold til komedien i filmen.

Med en ganske eklektisk blanding av skuespillere, og en trailer som kanskje ikke gir så mye latter som den burde, får vi se om Fackham Hall kan innfri forventningene som stilles til disse sprø humorfilmene fra filmer som Den nakne pistol og Airplane.