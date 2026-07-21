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Fading Echo, som er skapt av utvikleren Emetria og utgiveren New Tales – hvis ansatte består av tidligere Ubisoft-veteraner, utviklere fra Arkane og folk som har jobbet i videospillbransjen i flere tiår – ble opprinnelig tenkt som et TTRPG. Den ideen ble skrotet, men verdenen ble beholdt og forvandlet til et action-/eventyr-RPG for én spiller, der vi spiller som en modig, ung helt som kan forvandle seg til vann når han vil.

I en verden som snart skal bli overmannet av den mystiske, fiendtlige substansen kjent bare som «Paradox», må helten vår, One, gjenvinne eter fra andre verdener – eller «Shards» – og bringe dem tilbake til «Bastion» (i praksis din hjemmebase/knutepunkt) for å bli kvitt korrupsjonen og redde sitt hjem i ørkenen. Verdenen Corel er full av elementære fiender, og helten vår finner både sannsynlige og usannsynlige allierte blant en liten, men stjernespekket gruppe biroller.

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Jeg synes det er nesten rart at « Fading Echo har RPG-merket i spillbeskrivelsen. Sannsynligvis bare et minne om dets TTRPG-røtter, en « Fading Echo, om du vil, men en som kan føre til at spillere forventer noe de ikke vil få når de starter spillet. Bortsett fra et ferdighetstre, vil du ikke finne mye rollespill i dette spillet. Historien er lineær, verden kan utforskes, men er ikke åpen, og du vil ikke kunne forme One sin karakter uansett hva du gjør. Fading Echo er mye mer et eventyrspill, kanskje til og med mer presist et puslespill-plattformspill til tider, men selv om det ikke er et RPG slik de fleste ville forvente, er det likevel en svært underholdende opplevelse og et supersterkt eventyrspill.

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Kampene er raske og stramme. De er ikke altfor straffefulle, men de er heller ikke hjernedødende kjedelige. Fiendetypene starter med svært enkle, klønete klumper, og utvikler seg deretter til dinosaurer som er altfor ivrige etter å gi deg et hodestøt, tentakler festet til borehoder, kykloper i drakter og mer. Det legges til et ekstra lag av kamp gjennom elementene som fiendene er utstyrt med, og kreftene One kan utøve. Hvert element gir sin egen statuseffekt: for mye vann, og en fiende blir fast, og blir umiddelbart drept av noen få treff. For mye ild, og de brenner opp. For mye syre, og de blir svekket. Du kan også kombinere disse. Syre og ild forvirrer en fiende og forårsaker stor skade gjennom en eksplosjon, for eksempel. Omvendt kan disse statuseffektene (bortsett fra vann) også påvirke deg. Det er ikke det mest komplekse kampsystemet, og på den enkleste vanskelighetsgraden kan du bare trykke løs på angrep og unnvike så mye du vil, men kjernen i spillopplevelsen er gjennomgående morsom og tilfredsstillende, med flere mekanikker og fiender som dukker opp akkurat når du trodde du hadde funnet den perfekte elementkombinasjonen.

Det samme gjelder utforskningen av omgivelsene og gåtene. Når du ikke kjemper mot fiender i * Fading Echo*, prøver du å finne måter å komme deg forbi dører på, eller å flytte et prisme som skal drive en mekanisme fra den ene siden av et rom til den andre. Igjen vil hvert element du kan absorbere i din vannform komme godt med, og selv om ingen gåter er frustrerende vanskelige, er de alle givende. « Fading Echo går heller aldri i «God of War»-retningen. Ingen forteller deg løsningen på et område du har sittet fast i i noen minutter. Spillet forteller deg svært lite om mekanikkene og hvordan du bruker dem. I stedet finner du ut av alt dette på egen hånd, siden du får nesten alle verktøyene du trenger helt fra starten av. Det gir mye større tilfredshet for spilleren, selv om du ikke løser de vanskeligste gåtene du har sett.

Fading Echo Spillet har en utrolig underholdende spillverden, i stor grad takket være den livlige grafikken i de fragmenterte rikene og de ulike biomene vi utforsker på Ones eventyr. Det er en flott bruk av farger i spillets grafikk. Fargene på de ulike elementene og miljøene skiller seg virkelig ut, noe som gir deg følelsen av at du nettopp har tatt på deg et par rosenfargede briller og nyter et spill fra barndommen din for første gang på lenge. Jeg liker spesielt godt utseendet til One når du går inn i de ulike rikene, siden det er en neonrosa estetikk ved utseendet deres som jeg nesten skulle ønske var et alternativ man kunne beholde gjennom hele spillet. Stilmessig er « Fading Echo unikt og godt utformet, selv om enkelte elementer, som fiendepresentasjonene i «Borderlands»-stil, føles litt utdaterte i dag. Cutscenene i tegneseriestil er imidlertid en flott måte å omgå et mindre budsjett på, og karakterdesignene er ofte umiddelbart fengende.

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Fading Echo Dette er et spill som har mange flotte deler, men dessverre følte jeg at det manglet den røde tråden som binder mange lignende spill sammen, ettersom det i stor grad ikke klarer å få deg til å engasjere deg i historien. « Fading Echo har alle brikkene til en interessant fortelling, og man kan se hva Emetria prøver å oppnå. Det er delvis en oppveksthistorie, delvis et familiedrama. Hovedpersonen er avhengig av moren sin for å overleve, men når vedkommende får sine vannkrefter, må vedkommende plutselig være den personen som en hel verden stoler på. Problemet er at mange av disse sentrale temaene, ideene og karakterdynamikkene ikke er godt nok utdypet. Det er en følelse av vaghet som preger fortellingen i Fading Echo, noe som betyr at når du nærmer deg slutten av spillet og kommer til de følelsesmessige høydepunktene, treffer de ikke så hardt som jeg hadde ønsket. Det er ganske vanskelig å forklare uten å oppleve historien selv, men det føles som om teamet på et tidspunkt burde ha tatt et stort skritt tilbake og lagt vekt på de gjenkjennelige, menneskelige elementene i historien, siden mye av dialogen mellom de få mellomsekvensene du får, fokuserer først og fremst på omgivelsene.

Det er et spill av typen «verden først, historie senere», med mange oppdiktede ord som blir kastet mot deg, og som betyr mye mer for karakterene enn for spilleren. Problemet er at vi ville brydd oss om skjærene, æteren, bastionen og alt det andre hvis vi først hadde fått klarhet i hvorfor hele dette eventyret betyr noe for One. Alt vi egentlig ser av deres verden er en ørken og en ruin, uten at det vises mye annet som er verdt å bevare. Det er litt som om 2018-utgaven av God of War bare handlet om å redde Midgard, og ikke brydde seg om båndet mellom far og sønn. Det er ingen andre i Midgard du ser i det spillet, så verden føles mer som en verden å utforske enn en å redde. «Fading Echo»-spillets setting i Corel skaper en lignende følelse. Skuespillerne, som inkluderer tungvektere innen stemmeskuespill som Samantha Béart, Laura Bailey, Matt Mercer og Liam O’Brien, gir alt for å prøve å få deg engasjert, men detaljene i historien er ikke godt nok utarbeidet til å holde deg fast i den.

Ser man bort fra klager på den langtekkelige fortellingen og mangelen på RPG-elementer, er « Fading Echo et morsomt, fartsfylt eventyr som utnytter kjernemekanikkene sine på en utrolig måte. Kampene er tilfredsstillende uten å måtte øke vanskelighetsgraden gjennom enorme helsebarer og fiendesvermer. Gåtene er alltid en fantastisk unnskyldning for å vise frem elementmekanikkene, og verden er en jeg gjerne ville ha utforsket dobbelt så lenge som det tok meg å se rulleteksten. Et spill som er mer fokusert på å være den beste versjonen av seg selv enn å lokke deg med dagens populære sjangre – « Fading Echo er vel verdt tiden din.