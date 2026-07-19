Fading Echo, I «Baldur’s Gate III: Absolum» snakker skuespilleren Samantha Béart om hvordan hun tilfører noe nytt til hver rolle hun spiller

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Som skuespiller, når et populært spill kommer ut, kan vi tenke oss at man ender opp med å få tilbud om mange lignende roller. Samantha Béart kunne for eksempel bare ha spilt flere varianter av Karlach om og om igjen, helt til vi alle ble lei av å høre ordet «soldat». Men i stedet har de bygget en karriere på å gi oss unike, imponerende prestasjoner hver gang de dukker opp i et spill.

Da vi snakket om det kommende action-/eventyr-RPG-et Fading Echo, spurte vi Béart hva de tenker på når de tar på seg en rolle, og hvorfor de liker å gjøre ting annerledes hver gang. «Det som har påvirket meg til å bli skuespiller, er Gary Oldmans filmkarriere på 1990-tallet – han forvandlet seg fullstendig, han var fantastisk, og han fikk lov til å gjøre alt, og som skuespiller er det akkurat det jeg ønsker å gjøre: jeg vil spille alt», forklarte Béart.

De fortsatte med å si at de har vært heldige nok til å prøve seg på mange spill, fra ulike sjangre til ulike produksjonsomfang, og at de opplever hver nye erfaring som givende. «Jeg elsker rett og slett at jeg har kunnet gjøre det. Jeg vil ikke gjenta meg selv, og jeg vil absolutt ikke spille en variant av den samme karakteren igjen. Hvis jeg kan finne noe annerledes, så vil jeg selvfølgelig gjøre det,» sa Béart.

Samtidig er Béart veldig glad for at de har laget så mange forskjellige opptredener, fordi rundt 18 måneders arbeid skal lanseres i løpet av omtrent 3 eller 4 måneder i 2026, noe som betyr at de håper de kan «fortsette å begeistre og overraske publikum.»

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor, og se Béart i rollen som One Fading Echo den 21. juli.