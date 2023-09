Det er ikke akkurat noen enkel oppgave å lage et livssimuleringsspill som skiller seg ut i disse dager. Etter suksessen til Stardew Valley, Animal Crossing: New Horizons som har slått alle slags rekorder, og den fortsatte dominansen til The Sims, har vi sett en hel rekke nye titler i denne undersjangeren, det være seg My Time at -serien, Disney Dreamlight Valley, Little Witch in the Woods, Two Point -spillene, Coral Island og så videre. Fae Farm I september i år kommer det enda et nytt spill, nemlig Phoenix Labs, men bør dette spillet bli din neste life-sim-besettelse?

For å si det enkelt ... kanskje. Jeg skal komme nærmere inn på detaljene i spillet om et øyeblikk, men for de som er ute etter et raskt svar, har Fae Farm alle brikkene på plass for å bli den neste store life-sim-tittelen. Spørsmålet er rett og slett om du er klar og villig til å starte livet fra bunnen av ved å forlate Stardew-gården din og bryte ny mark i denne pulserende 3D-verdenen. Hvis du har spilt et hvilket som helst life-sim-spill før, er ikke Fae Farm spesielt spesielt eller unikt. Du må fortsatt dyrke avlinger, ta vare på dyr, utføre oppdrag for lokalbefolkningen, utvikle vennskap og relasjoner og utforske verden rundt deg. Alt dette er typisk life-sim, men Fae Farm gjør det hele veldig bra og på en måte som holder deg engasjert for det meste. Så hvis du liker denne undersjangeren, er Fae Farm definitivt et overbevisende nytt alternativ, men ikke forvent å bli imponert over nye funksjoner og systemer.

Men hva kan du egentlig gjøre i Fae Farm? Etter at du har ankommet et merkelig og magisk nytt land, tar du på deg ansvaret for å forvalte og utvide en gjengrodd gårdstomt ved å plante avlinger, kjøpe og ta vare på både magiske og ikke-magiske skapninger, og også ved å forbedre estetikken ved å fjerne ugress og plassere ut dekorasjoner. Alt dette kommer i tillegg til å møte lokalbefolkningen og hjelpe dem med problemene deres, og så må du også begi deg inn i fangehull for å bekjempe fiender og utvinne verdifulle ressurser. Heldigvis, siden alt dette er ganske vanlig for life-sim-spill, kaster Fae Farm ikke bort tid på å sette deg inn i alle disse mekanikkene og systemene, ettersom spillet gir deg en rekke opplæringsprogrammer og startoppdrag fra første minutt for å lære deg om verktøyene dine og den verdenen du befinner deg i. Siden Fae Farm er en ganske intuitiv tittel med enkle systemer som har en forståelig dybde, fungerer denne flommen av opplæringsprogrammer og føles aldri overveldende, og lar deg derfor komme rett inn i spillets kjerne få øyeblikk etter at du har startet et eventyr.

Hovedproblemet med Fae Farm er at det blir litt repetitivt og forutsigbart, selv om dette i stor grad er et problem for hele life-sim-sjangeren. I løpet av noen timers spilling finner du deg selv i en rutine der du starter en dag i spillet, vanner plantene dine, mater dyrene, selger noen gjenstander og en rekke andre gjøremål. Det er en prosess som begynner å føles kjedelig og slitsom, spesielt når du må gå i det samme fangehullet og utvinne tonnevis med ressurser i timevis for å komme deg videre og låse opp verktøy av høyere kvalitet og nye steder. Men Fae Farm lider i det minste ikke av den uoversiktlige dybden av komplikasjoner som kan plage denne typen spill.

Det er som regel enkelt å krysse av for utfordringene i et oppdrag. Må du lage et visst antall av en bestemt rett? Finn råvarene, fang dyrene og tilberede dem på riktig type arbeidsbenk. Skal du rense et område på kartet for korrupsjon? Ta den magiske staven din og bruk en nylig opplåst evne til å gjøre nettopp det. Fae Farm er ikke et spill som får deg til å sutre eller sukke når du får et nytt oppdrag. Det er snarere antallet tilgjengelige oppdrag og oppgaver som kan overvelde spillerne, for det er virkelig MYE å gjøre i denne tittelen. Den gode nyheten er at det ikke er noen tidsramme for hvordan du skal gripe an et oppdrag (med mindre du tar på deg en fraktkontrakt), noe som betyr at du uansett årstid kan tøffe deg gjennom den tilgjengelige samlingen av oppgaver i ditt eget tempo, noe som gjør underverker for den avslappende tonen som Fae Farm utstråler.

Men bortsett fra alt dette er det kanskje flerspillertilbudet som er den største styrken til Fae Farm. I dette spillet kan du nemlig slå deg sammen med en rekke andre spillere for å jobbe sammen på en gård, og progresjonen deles mellom alle spillerne. Så mens mange life-sim-spill handler om én spillers opplevelse, har Fae Farm en flerspillerdybde som er et steg over resten.

Likevel vil jeg ikke påstå at Fae Farm er en gamechanger på life-sim-området. Etter noen timers spilling får jeg det samme inntrykket som når jeg starter et eventyr på Disney Dreamlight Valley eller My Time at Portia for første gang. Det er ikke noe vi ikke har sett før, men det er en gjennomtenkt og komplett opplevelse med masse dybde, som fans av denne undersjangeren uten tvil vil forelske seg i veldig raskt. Det er slående og fargerikt, har masse å gjøre, et bredt flerspillertilbud og er veldig intuitivt. Det har riktignok noen få feil her og der, blant annet når spilleren setter seg fast i gjenstander, men med en funksjon som gjør at du kan komme deg løs selv, er det ikke noe som tar bort den store spenningen fra Fae Farm. Phoenix Labs er ikke ute etter å finne opp hjulet på nytt her, det vil bare at du skal ha det gøy på en så avslappende måte som mulig.