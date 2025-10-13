Færøyene drømmer om VM med overraskende seier over Tsjekkia

HQ

En av de mest oppsiktsvekkende overraskelsene i VM-kvalifiseringen er Færøyene: øygruppen, som er et selvstyrt område fra Danmark, har nå vunnet tre kamper på rad, inkludert 2-1 over Tsjekkia på søndag.

Færøyene er rangert som nummer 136 på FIFA-rankingen, mens Tsjekkia er nummer 39. Men fotballen er ekstremt populær der (de har 7000 registrerte spillere, på et innbyggertall på under 55 000), med en Premier League med ti lag, til tross for de få timene med sollys de får på grunn av sin nærhet til polarsirkelen.

Den nordiske øygruppen har aldri kvalifisert seg til VM, og har faktisk aldri vunnet mer enn to kamper i kvalifiseringsrundene tidligere, med 1-0-seieren over Hellas i 2014 som den største bragden. Denne gangen har de vunnet fire og tapt tre, aldri med mer enn ett mål, og ligger på tredjeplass i gruppe L med 12 poeng, bare ett mindre enn Tsjekkia. Lederen er Kroatia med 16 poeng og en kamp til gode.

Med tanke på at bare lederen kvalifiserer seg til VM, og nummer to går til sluttspill i Europa, har Færøyene fortsatt sjanser til å kvalifisere seg til VM (de vil være det klart minste landet som kvalifiserer seg til VM), men sjansene er små: Færøyene må vinne over Kroatia, og, kanskje enda mer usannsynlig, Tsjekkia må tape mot Gibraltar i november.