Fahkumram på vei inn i kampene i Tekken 8

I forrige måned dukket Anna Williams opp i Tekken 8 som den første karakteren fra sesong to. Vi visste allerede at det vil bli totalt fire karakterer utgitt i løpet av sesongen, og nå vet vi hvem som kommer neste gang.

Det blir ingen ringere enn Muay Thai-kjemperen Fahkumram, en relativ nykommer som opprinnelig debuterte i 2020 med Tekken 7: Fated Retribution. Så langt har vi ikke en trailer for å vise om albuene hans fremdeles er like dødelige, men vi blir behandlet med en veldig kort titt i videoen nedenfor, hopp videre til 3:19 for å sjekke ham ut.

Neste figur kommer forøvrig til høsten, som også vil være en gammel kjenning (vi vet ikke hvem, men krysser fingrene for Bob), og så kommer den fjerde figuren til vinteren, som er helt ny. Dette kan potensielt være en gjesteopptreden, noe Bandai Namco vanligvis er veldig glad i.