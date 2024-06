Fairy Tail 2 fortsetter anime-eventyret neste vinter

Er det noen anime-fans i rommet? I så fall har vi gode nyheter. Gust og Koei Tecmo kunngjorde under Nintendo Direct at JRPG Fairy Tail kommer tilbake med et nytt spill til vinteren.

I kongeriket Fiore forbereder Natsu og vennene hans seg på det endelige slaget. Denne tittelen kombinerer sanntidskamper med kraftige trylleformularer, og vil tilfredsstille eventyrlysten din senere i år. Du kan se kunngjøringstraileren nedenfor.