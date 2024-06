Fairy Tail-skaperens Farmagia kommer til Nintendo Switch i november

Marvelous forhåndsviste for noen uker siden (samme kveld som State of Play, for å være nøyaktig) noen av titlene de vil gi ut i fremtiden. Uten å gi en dato eller bekrefte plattformer, viste den de første bildene av Farmagia, en A-JRPG der vi vil kjempe i en fantasiverden mot en tyrann med magiske krefter. Nå har Nintendo bestemt seg for å ta steget og erkjenne at Farmagia kommer til Nintendo Switch senere i år. Som Agromage skal vi utforske kriker og kroker, samle ressurser og styre en gård (litt som Harvestella), og samle en hær av monstre for å bekjempe den onde Magus.

Og vi trenger ikke å vente så lenge med å spille Farmagia, ettersom tittelen kommer til Nintendo Switch 1. november 2024. Sjekk ut traileren og skjermbildene nedenfor.