Faith Kipyegon og Beatrice Chebet skriver om rekordbøkene i Eugene

Det er ikke hver dag et land setter en verdensrekord ... og slett ikke to verdensrekorder på samme stevne. Men Kenya trosset forventningene på spektakulært vis under Prefontaine Classic i Eugene, Oregon. Faith Kipyegon og Beatrice Chebet, to av Kenyas mest dekorerte distanseløpere, forbløffet friidrettsverdenen ved å skrive om rekordbøkene med få timers mellomrom.

Kipyegon, som allerede har vunnet tre olympiske mesterskap og er en dominerende kraft på 1500 meter, leverte en mesterklasse i utholdenhet og hurtighet. Da hun krysset mållinjen på den forrykende tiden 3:48,68, barberte hun 0,36 sekunder av sin egen verdensrekord, en bemerkelsesverdig prestasjon med tanke på de små marginene på elitenivå. Bare en drøy uke tidligere hadde Kipyegon mislyktes i forsøket på å løpe under fire minutter på milen, men prestasjonen i Eugene var et ettertrykkelig bevis på hennes ekstraordinære talent og utholdenhet.

Kort tid etter tok landsmannen Chebet over rampelyset ved å sette ny verdensrekord på 5000 meter for kvinner. Med tiden 13:58,06 slo 25-åringen den tidligere rekorden med mer enn to sekunder, en rekord som hadde stått siden den etiopiske løperen Gudaf Tsegay satte den for to år siden, tilfeldigvis også i Eugene. Chebets doble status som verdensrekordholder og olympisk mester på både 5000 meter og 10 000 meter befester hennes posisjon som en av sportens fremste langdistanseutøvere.

"Da jeg kom hit til Eugene, kom jeg for å forberede meg på å løpe verdensrekord", sa Chebet etter løpet. "Jeg er så lykkelig." Ordene hennes fanger kveldens ånd, en feiring av forberedelser, utholdenhet og topprestasjoner.

Diamond League-turneringen fortsetter i Monaco, før den fortsetter til et utsolgt London Athletics Meet, og spenningen øker frem mot finalene i Zürich i august, bare uker før friidretts-VM i Tokyo.

Kenyas doble verdensrekord i Eugene er en kraftig påminnelse om landets vedvarende dominans i mellom- og langdistanseløping, og inspirerer både utøvere og fans nå som friidrettssesongen er på sitt høyeste.