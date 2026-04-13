Faker blir udødeliggjort på et frimerke i oktober

HQ

Suksessen til Faker er utrolig kjent blant spillere i dag, ettersom den sørkoreanske League of Legends -spilleren ofte blir tatt opp i de største av alle tiders samtaler på grunn av hans konsistente og langvarige fortreffelighet i LoL esports-rommet. Faker har allerede hatt en enorm levetid, og han viser heller ingen tegn til å bremse, og det er det som gjør denne siste nyheten desto mindre overraskende.

I henhold til Dot Esports, er det nevnt at Faker snart vil bli foreviget på et frimerke i Korea. Han er innstilt på å bli den første aktive esportspilleren som noen gang har blitt omtalt på et regjeringsutstedt frimerke, og minnesamlingen vil ankomme så snart i oktober.

Fakers frimerkeinkludering vil se esportslegenden betraktet blant nasjonale ikoner og ledere, og blir en sann første for esports og også ytterligere bevis på hvor mye esports har vokst i det asiatiske landet.

Slik det ser ut, opplever Faker for tiden noe av sin største suksess til dags dato, etter nylig å ha blitt verdensmester back-to-back-to-back med T1. Spørsmålet er om et fjerde trofé på rad vil være på kortene i november.