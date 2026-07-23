Faker utvider sin samling av utmerkelser ytterligere ved å bli utnevnt til ærespolitibetjent i Sør-Korea

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E-sportfans er mer enn kjent med navnet Lee «Faker» Sang-hyeok, da han er den stort sett ubestridte GOAT (greatest of all time) når det gjelder konkurranse League of Legends. Faker har vært en sentral og farlig spiller i LoL-esport i over et tiår, og har i løpet av denne tiden vunnet utallige trofeer og verdensmesterskap, noe som har ført til en slik stjernestatus at han har blitt et ikon i hjemlandet Sør-Korea.

Nå legger Faker enda en bemerkelsesverdig utmerkelse til samlingen sin, da han er blitt utnevnt til ærespolitibetjent og ambassadør for forebygging av nettgambling i Sør-Korea, som rapportert av Yonhap News (takk, Sheep Esports).

Det sies at denne rollen vil medføre visse forpliktelser, nemlig å bidra til å fremme selvrapporteringsprogrammet for nettspill blant ungdom og ellers øke bevisstheten om farene ved nettspill.

Riktignok vil dette i større grad være en promoteringsrolle, der Faker vil dukke opp i videoer og på plakater for å fremme saken. Likevel er det en ganske imponerende rolle, med tanke på at Faker i bunn og grunn er en svært, svært talentfull gamer.