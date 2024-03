Falcon og Winter Soldier og Moon Knight lanseres snart på 4K Blu-ray.

Disney har lenge utsatt fysiske utgivelser av sine TV-serier som utspiller seg i Marvel Cinematic Universe. WandaVision, som ble lansert i 2021, ble for eksempel ikke utgitt på Blu-ray før i november i fjor, og den første sesongen av Loki ble utgitt ganske nylig.

Nå har Marvel bekreftet at de også vil gi ut The Falcon and The Winter Soldier og Moon Knight på 4K Blu-ray i lekre steelbook-formater. Titlene slippes 30. april, og du kan forhåndsbestille dem allerede nå.