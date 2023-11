Fall er på vei til å bli en thrillerfranchise

Fall kan være en av de mest intense filmene i nyere tid. Den følger historien om to jenter som er fanget på toppen av et forlatt tårn. Filmen klarte å spille inn 20 millioner dollar på et budsjett på 3 millioner dollar, og nå er Capstone Studios klare til å gjøre den til en franchise.

The Hollywood Reporter avslører at Scott Mann, regissøren av originalfilmen, kommer tilbake for å produsere begge oppfølgerne. "Jeg er henrykt over å få fortsette reisen Fall og ta den til neste nivå", sier han. "Vi har planlagt en helt spesiell filmopplevelse, og jeg er utrolig takknemlig for at de andre produsentene mine støtter visjonen. Jeg gleder meg også til å jobbe med nye samarbeidspartnere i tillegg til å gjenforenes med den opprinnelige gjengen, og jeg gleder meg selvsagt til å filme i tusenvis av meters høyde."

Begge oppfølgerne vil bringe tilbake karakterer fra originalfilmen, samtidig som de også introduserer nye ansikter. Det ville være ganske rart om den samme jenta stadig ble fanget på toppen av tårnene. "Disse to nye oppfølgerne er fantastiske muligheter til å bygge videre på originalen. Nå vil vi ta franchisen enda lenger og samle det aller beste teamet og de beste ideene for å sikre det globale publikummet den neste hårreisende, livsfarlige og pulserende filmen", sier Christian Mercuri i Capstone.