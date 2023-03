Fall får en oppfølger

I fjor debuterte indiethrilleren Fall på kino, og helt ærlig var det få som virkelig brydde seg. Men nylig kom filmen til Netflix (tilgjengelig på TV2 Play her til lands), og det viser seg at å se folk henge fra et rustent 2,000 fot høyt radiotårn er noe abonnentene virkelig liker.

Vi sier dette fordi Fall har befunnet seg på toppen av mange av Netflix' internasjonale hitlister helt siden ankomsten for et par uker siden. Faktisk har filmen vært en så stor suksess for tjenesten, at en oppfølger har blitt satt i gir, med produksjonsselskapet Tea Shop Productions og regissør Scott Mann som diskuterer måter å utvide den spennende serien på.

Som rapportert av Deadline, blir vi fortalt at filmen (som faktisk bare hadde et budsjett på 5 millioner dollar og likevel tjente 22 millioner dollar på billettkontoret) kan starte produksjonen senere i år, men at "ingen beslutninger er tatt" ennå.

Tea Shops medgründer Lane kommenterte Falls suksess ved å legge til: "Det er en enkel ting for folk å plukke opp en strømmetjeneste. Du kan se konseptet i plakatbildet, og vi finner ut at hvis folk gir den en sjanse, blir de hekta umiddelbart.

Har du sett Fall ennå, og er du interessert i en oppfølger?