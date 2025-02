Fall Guys får Alien vs Predator-skinn

HQ

Fall Guys har ikke helt det samme publikummet lenger, men det er fortsatt veldig populært. Etter lang tid med litt kjedeligere og mer barnevennlige skins til en og annen Battle Royale-tittel, er det nå på tide med noe som i det minste gir oss lyst til å løpe langs de fargerike hinderløypene igjen.

Via Instagram ble det kunngjort at både Xenomorph og Yautja dukker opp i et samarbeid kalt, passende nok, Alien vs Predator. Du kan sjekke ut disse to skinnene på bildet nedenfor, og hvis du vil eie dem, vil de bli lagt til i Fall Guys Store i morgen.