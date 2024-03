Fall Guys kommer til Fortnite, men spillet vil fortsatt leve sitt eget liv

HQ

Epic Games kunngjorde nylig at Fall Guys-figurer, animasjoner, spillressurser og annet snart vil komme til Fortnites Creative-modus, slik at spillerne kan lage sine egne tilpassede nivåer ved hjelp av spillets ressurser.

I en samtale med Eurogamer mener konserndirektør Saxs Persson i Epic Games at det er positivt å bringe Fall Guys til Fortnite, men at det ikke betyr at det opprinnelige spillet er dødt. "Hvis vi startet utviklingen av Fall Guys på nytt i dag, ville vi gjort det i Fortnite", sa Persson. "Men vi er der vi er, vi har ikke noe å kunngjøre akkurat nå."

"Vi tror virkelig at magien i Fortnite er å ha det gøy i et spill med vennene dine, så jo flere spillere det er, jo mer innhold det er, jo mer moro har du. Så ut fra den enkle målestokken er det en fordel for oss å ha alt på ett sted."

Fall Guys-utvikleren Mediatonic ble hardt rammet av Epics nylige oppsigelser, og selv om spillet var en stor suksess da det først ble lansert, har det ikke hatt samme kontinuitet som for eksempel Fortnite, etter at det ble free-to-play.