Fall-oppfølgeren har premiere i september, og byr på akkurat det du forventer

Man kan si at potensialet er ubegrenset. Det er så mange ting og steder folk kan falle fra at det ikke er noe i veien for at Fall-franchisen kan eksistere i de neste 100 årene. Lionsgate må slikke seg om munnen bare de tenker på fremtiden.

Vi sier dette ettersom oppfølgerfilmen, kjent som Fall 2: Deadpoint, nettopp har delt sin første teasertrailer, der, du gjettet det, to mennesker sitter fast et sted de egentlig ikke burde være og nå må overvinne frykten og gjøre hva som helst for å overleve.

Filmen bygger videre på den opprinnelige filmen, som utnytter seernes akrofobi (høydeskrekk), og vi følger to kvinner som sitter fast på en fjellside uten hjelp, med begrensede muligheter, tøffe værsystemer på vei og bare en svært risikabel og utrygg vei til redning.

Premisset forklarer: "Etter å ha mistet sin uredde søster Hunter, legger en dypt skadet Jax ut på en farlig klatretur sammen med Hunters gamle venn for å hedre hennes minne. Mens de går på line over de farlige plankene på Mount Kwan, blir de etterlatt av et fryktinngytende steinras 900 meter over bakken. I møte med svimlende sekvenser, mørke sannheter og grusomme vendinger må Jax konfrontere sin dypeste frykt for å kjempe for overlevelse og en avslutning."

Mens både Fall 1s Virginia Gardner og Grace Caroline Currey er tilknyttet og spiller hovedrollene i denne filmen, ser det ut til at denne oppfølgeren dreier seg om Harriet Slater og Arsena Thomas' karakterer, med Spierig Brothers kreditert som regissører.

Med en planlagt premieredato 2. september kan du se traileren for Fall 2: Deadpoint nedenfor.