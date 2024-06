Fallen Aces ser mer ut som et actioneventyr enn en "noir"-detektivhistorie

Det er sjelden vi får sjansen til å utforske den mer fysiske siden av klassiske detektivhistorier, kanskje med unntak av "verdens beste detektiv" Batman. Slike titler har en tendens til å fokusere på gåteløsning, samtale og observasjon av omgivelsene, ikke direkte konflikt med "skurkene". Derfor er det forfriskende å se indieutviklere som Trey Powell og Jason Bond som ønsker å tilnærme seg historien sin i Fallen Aces som et actioneventyr som er mer "pulp" enn "noir". Under vårt besøk på The Mix, det store utstillingsområdet for indieutvikling på Summer Game Fest, fikk vi muligheten til å snakke med Trey M. Powell om hans første spill, som i sin helhet er utviklet i Unity.

Premisset er at vi er en detektiv som etterforsker dødsfallene til en gruppe (også detektiver og borgervernere) kalt Aces, og for å gjøre det skal vi dele ut ved over hele byen, sparke inn dører og stille spørsmål med knyttneven foran oss. Det er et enkelt premiss, selv om det ifølge Powell vil være noen øyeblikk med mer avslappet etterforskning.

Det som kanskje skiller seg mest ut ved Fallen Aces, er den kunstneriske utformingen, som er inspirert av "mange gamle detektivtegneserier og slike ting".

Det er uklart om det kommer til konsoller, men vi kan i hvert fall glede oss over Fallen Aces, som nå er tilgjengelig på Steam.