Fallout 3-remaster tilsynelatende bekreftet av ny leketøyoppføring

Kommer Fallout 3-remaster til å bli den nye Assassin's Creed: Black Flag Resynced? Det er absolutt mulig at vi kan ha en ny remaster på hendene som alle er villige til å erkjenne bortsett fra utvikleren. En ny leketøyoppføring ser ut til å antyde ganske tungt på en Fallout 3 remaster, selv om Bethesda er helt stille på ødemarken.

Som oppdaget på Fallout subreddit, og rapportert av Wccftech, har Fallout 3 remaster tilsynelatende blitt bekreftet av et nytt parti leker oppført av McFarlane. I oppføringen ser vi "ELITE EDITION 7IN - Fallout 3 REMASTERED - # 13 T-45B NUKA COLA" komme seg til kikkerne våre, noe som kan bety at spillet (hvis det er ekte), vil lanseres med dette leketøyet for kanskje en Collector's Edition eller noe lignende.

Med den store suksessen til Fallout TV-showet, og kjærligheten vi så for gamle Bethesda-spill da The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ble utgitt, virker det som en no-brainer å få en Fallout-remaster der ute i naturen. Fans vil selvfølgelig se en nyinnspilling av Fallout: New Vegas, men det ser ut til at Bethesda kommer til å takle sitt eget klassiske ødemarkseventyr først.