Fallout 4 Anniversary Edition kommer neste måned og deretter til Nintendo Switch 2

HQ

Tilgjengelig 10. november for å feire jubileet til Fallout 4, Bethesda vil gi ut Fallout 4 Anniversary Edition, alle seks offisielle DLC kombinert med 150+ Creation Club innholdsbiter som rustninger, våpen, kjæledyr, dekorasjoner, skinn, følgesvenner, bygninger og til og med store oppdrag sammen med en ny meny for bruk av Creation Club mod-systemet.

Samtidig vil "ekstra" Creation Club-innhold bli utgitt for Fallout 4, og selv om vi ikke har noen anelse om hva det vil være, med tanke på at det er i forbindelse med 10-årsjubileet, forventer vi litt mer enn bare en T-skjorte eller en annen angrepsrifle. En tilknytning til Fallout 76 eller neste sesong av Fallout TV kan være mer sannsynlig, og ville gi mye mening fra et kommersielt synspunkt, men vi må påpeke at dette er ren spekulasjon fra vår side.

I tillegg til de vanlige plattformene, kunngjorde Bethesda at Fallout 4 også vil være tilgjengelig på Nintendo Switch 2 neste år.