Fallout 4 Jubileumsutgave

Jeg er en stor Fallout 4 fan. Før jeg startet denne anmeldelsen, hadde jeg 1500+ timer i spillet, jeg hadde spilt det vaniljestil med alle fraksjoner, brukt det med Creation Club gjenstander, mods i spillet, og mange timer med eksterne mods fra Nexus. Det smerter meg derfor å skrive denne anmeldelsen ...

Anniversary Edition var, foruten en eksisterende oppdatering med en ny meny, kanskje ikke et veldig fristende tilbud. 150 Bethesda-laget eller Bethesda-godkjente mods, alle eksisterende DLC, til den lave lave prisen av £ 53. Ja. du leste det riktig. Du må betale £53 for et spill som er et tiår gammelt. Hvis du har basisspillet, er det rundt £ 37, og hvis du har GOTY-utgaven eller sesongkortet, er det rundt £ 17 for å bare få Creation Club Bundle med alle de betalte modiene inkludert, selv om mange har blitt gitt ut gratis eller sterkt rabattert gjennom årene. Men jeg må være rettferdig og si at det også er mye helt nytt innhold som ser veldig, veldig fint ut, og mange normalt veldig dyre quest-mods, tillegg og spillerhjem som jeg alltid har sett på med misunnelse. Hovedproblemet mitt med den delen er at noen, som ryggsekken, allerede har eksistert som en gratis mod fra steder som Nexus Gaming i veldig lang tid.

Det er også nye tillegg til skinnene, nye farger som ofte er gratis, og så er det meste av det innholdet irrelevant for langsiktige spillere, ettersom de allerede har de fleste hudalternativene ettersom de har blitt gitt bort fritt de siste 10 årene, til og med inkludert mye mer omfattende innhold. For meg var det noen få nye sideoppdrag, noen få nye våpen og verktøy, for eksempel Sentinel -systemet, og noen få nye spillerhjem, så ikke stor verdi, men i det minste nok til å garantere en ny gjennomspilling, og for £ 17 har jeg fått pengene mine verdt, uten å se bort fra spillets alder.

Jeg løste inn koden min, lastet ned i stor fart, og så begynte det. På lanseringsdagen den 10. november var spillet patchet, ingenting fungerte, alt var ødelagt, og det offisielle svaret fra Bethesda etter noen dager var at den første av to patcher ville komme den 24. november, noe som betyr to uker for de som kjøpte det før lansering, noe som nok en gang sementerte at vi aldri burde forhåndsbestille eller kjøpe noe i forkant av lansering. Det er viktig å merke seg at DLC i seg selv teknisk sett ikke ødela spillet, det var patchen som gjorde det.

Jeg har brukt en uke på å få dette til å fungere på tre forskjellige datamaskiner, og på ingen av dem vil tillegget lastes inn riktig, det står bare "kommer snart", noe som ikke er en flott ting å se. Dette bringer meg til en løsning med å laste ned hvert eneste mod i pakken manuelt fordi du eier dem uansett... Den delen fungerer, og filtrene lar deg laste dem ned mye raskere enn å gjøre det individuelt. Så en del av systemet fungerer, men det er synd at det er den eneste. Jeg skjønner ikke hvordan logikken i et åtte år gammelt mod-system som nesten aldri har krasjet for meg (i hvert fall ikke de offisielle Bethesda-godkjente modifikasjonene som selges for credits) før, plutselig ikke fungerer i det hele tatt. Men hei, de har i det minste lagt til en ny historiebasert mod med noen nye oppdrag og noen få stykker utstyr. Jeg vil også påpeke at jeg har utelukket eksterne variabler ved å bruke ferske installasjoner på alle tre datamaskinene, hvor to av dem aldri har hatt noen Fallout filer installert på dem før.

Creation Club -systemet er ment å være din viktigste måte å bruke mods på, og fordi oppdateringen ødela omtrent hver eneste en, og mange fortsatt ikke er oppdatert (spesielt de som mangler Bethesda-støtte), kan det hende at noen aldri vil fungere, og det er enda verre hvis du bruker en ekstern mod-plattform. Dette har gjort mange sinte, og selv om Bethesda ikke trenger å ta hensyn til tredjepartsmodifikasjoner, vet de hvilke filer mange av modifikasjonene er avhengige av, og har tidligere vært forsiktige med å tukle med noen av de mer grunnleggende byggesteinene i spillet.

Nå til den beste delen! Du kan egentlig ikke kjøre spillet, da det krasjer ofte, selv uten mods. Mitt beste løp var nesten en halv time, med mods, før en krasj. Jeg må innrømme at jeg rett og slett ga opp på dette tidspunktet, for selv om jeg elsker å spille Fallout 4, er det helt uakseptabelt at et 10 år gammelt spill krasjer, til tross for at det nettopp har blitt oppdatert igjen, og jeg hadde virkelig gledet meg til å prøve ut det nye tilleggsinnholdet. Jeg startet til og med et nytt spill for første gang på lenge. Men det ble også ødelagt.

Så hva gikk galt? Hvor var spørsmål og svar? Hvorfor trenger du et veikart for oppdateringer og en hotfix når spillet er et tiår gammelt? Hvorfor ødelegger en utvikler sitt eget spill mens han krever £ 53 for det? Dette er noen veldig rimelige spørsmål i min verden. Du kan heller ikke avslutte uten en krasj, ofte en som krever en omstart ettersom hele PC-en blir dratt til avgrunnen, og det skjer hver eneste gang... Den eneste måten å unngå dette på er å lagre manuelt, deretter trykke alt tab eller Windows-tasten ut, og slå av Steam -klienten. Og selv dette fungerer ikke hver eneste gang. Hvorfor ikke? Dette er en helt ny feil. Hvordan i all verden klarte man å implementere det, for det fungerer mer som en funksjon enn en feil...

Mine problemer betyr ikke at det ikke vil fungere for deg, og kanskje jeg bare var uheldig. Men tusenvis av innlegg og kommentarer på spillets Steam -side og tusenvis flere på Reddit tyder på at jeg ikke er den eneste. Og en siste klage: Hvorfor er så mange av de nye modifikasjonene, inkludert de med større historie, priset som om dette var de tidlige dagene av Creation Club? Legg dem enten i den betalte pakken, eller ta en relativ sum penger i stedet.

Dermed kan jeg virkelig ikke anbefale spillet på dette punktet, da det bokstavelig talt er uspillbart og ikke fungerer som tiltenkt hvis du får det til å kjøre, noe som vanligvis ikke er veldig lenge. Bethesda, ring meg når det er fikset. Inntil da får du en 1/10.