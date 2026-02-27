Fallout 4 Jubileumsutgave på Nintendo Switch 2

HQ

Bethesda er et av de selskapene som har eksistert lengst i videospillbransjen, og Fallout har spilt en stor rolle i å løfte teamet og gi det den fremtredende posisjonen det har i dag. Selv så mange år senere husker jeg fortsatt godt den konferansen på E3 2015 der Todd Howard presenterte Fallout 4, som så helt banebrytende ut, og som kom i november samme år. Ved lanseringen var imidlertid fansen delt mellom de som likte opplevelsen, og de som klaget over den lave vanskelighetsgraden og bugs, en svøpe som ingen utgivelser fra studioet har vært spart for, selv om de aller fleste senere ble oppdatert.

Fallout 4Men for meg, og nå blir jeg personlig, var det et fantastisk spill. Jeg likte reisen gjennom Commonwealth og de nye funksjonene som ble introdusert i V.A.T.S.-systemet, selv om jeg syntes at bosetningsbyggingen og Minutemen-aspektene var mindre imponerende (kanskje på grunn av feilene på PS4 på den tiden). Til tross for alt har jeg gode minner fra det. Jeg spilte om "tredje akt" flere ganger for å se alle avslutningene og slukte alle DLC-ene som kom ut. Men etter det følte jeg at det ikke var noe behov for å spille det om igjen. Alt som var igjen var å vente på neste del.

Elleve år senere venter vi fortsatt (og vil fortsette å vente) på Fallout 5, men i den senere tid har vi kunnet slukke tørsten etter radioaktiv post-apokalypse med gjenoppblomstringen av Fallout 76 (hvis du liker å spille online) og, fremfor alt, med den fantastiske TV-filmatiseringen fra Amazon Prime Video, som fortsetter å utvide den rike historien i serien. Når det gjaldt å bringe Fallout 4 inn i fremtiden, gikk det imidlertid ikke så bra. Jubileumsutgaven som kom for noen måneder siden på PC, PlayStation 5 og Xbox Series var en monumental katastrofe som fortsatt gjør vondt for vår kollega Kim, men nå har Bethesda tatt seg sammen. Jeg er glad og lettet over å kunne si at hvis du tenkte på å prøve Fallout 4 Anniversary Edition på en hvilken som helst plattform, er det beste alternativet akkurat nå Nintendo Switch 2.

Hemmeligheten ligger nettopp i maskinvarefunksjonene til Switch 2. Det er nå flere ytelsesmoduser, og de fungerer alle som en sjarm. I både bærbar modus og Dock-modus kan du nå 60 fps, selv om den jevneste og beste visuelle opplevelsen er i 40 fps-området. Det er uunngåelig å legge merke til litt bevegelsesuskarphet og statisk i visse dialoger, men ingenting som en liten oppdatering ikke vil fikse snart. Det beste er at dette er et av de tilfellene der en Bethesda-utgivelse ankommer polert. Det stemmer, etter 10 timers spilling, ikke en eneste krasj, ikke en eneste feil, ikke en eneste overdreven lasteblokk, ingenting. Og dette endrer selvfølgelig fullstendig min oppfatning av denne jubileumsutgaven. Nå er det virkelig den beste måten å legemliggjøre Sole Survivor av Vault 111.

Når det tekniske hinderet er overvunnet, vil nye spillere på Fallout 4 finne en fascinerende fortelling og et utmerket kampsystem, i tillegg til mange, mange timer med spilling. Utvidelsene Far Harbour, Automatron og Nuka-World legger til nye historier og steder å besøke, og oppgraderingene Workshop, Vault-Tec og Wasteland gir deg mulighet til å tilpasse antrekk, våpen og baser. Og som om ikke det var nok, er den virkelige prikken over i-en inkluderingen av 150 Creation Club-modifikasjoner, som spenner fra nye antrekk og våpen til nye oppdrag og karakterer du kan finne i Commonwealth Wasteland.

Kort sagt, Fallout 4 Anniversary Edition på Nintendo Switch 2 har ikke bare unngått de alvorlige problemene som plaget spillet på andre plattformer, men det er nå posisjonert som det mest interessante alternativet for å spille tittelen (enten det er igjen eller for første gang), og jeg er sikker på at mange seere av TV-serien og Nintendo-brukere vil synes det er vel verdt prisen. Nå, Bethesda, godt gjort.