Fallout 4 økte salget med 7 500 % i Europa denne uken, noe som gjør det til ukens mest solgte spill

Den første sesongen av Fallout-serien på Prime Video har rokket ved allmennhetens oppfatning av spillene som nå er under Bethesda-flagg. Selskapet har på mesterlig vis utnyttet TV-satsingen til å åpne opp sitt postapokalyptiske univers for et nytt publikum, og tusenvis av brukere har for første gang begitt seg ut i ødemarken for å oppdage spillserien. Vi visste allerede at interessen hadde vært økende, men dagens tall gjenspeiler den virkelige rekkevidden til IP-en i disse dager.

Gamesindustry.biz har fulgt nøye med på fenomenet og har publisert en rapport som viser at salget av Fallout 4 har økt med 7500 % fra uke til uke, noe som gjør det til det mest solgte spillet denne uken, ifølge GSD-data (dette inkluderer både fysisk og digitalt salg) på tvers av alle plattformer, og tar ikke hensyn til enheter som er solgt på Game Pass og PlayStation Plus, der det er tilgjengelig uten ekstra kostnad.

En veritabel atombombe for et spill fra 2016, men det stopper ikke der. På topp 10-listen over de mest solgte PC-spillene i samme periode ligger Fallout 76 på åttendeplass, Fallout: New Vegas (fra Obsidian) på niendeplass og Fallout 3 (Bethesdas første spill i serien, utgitt i 2008) på tiendeplass.

Var du en av de nye Fallout-kjøperne denne uken?