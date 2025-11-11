Fallout 4-oppdatering bryter både mods og spill

HQ

Å oppdatere et spill som er ti år gammelt burde være en lek, men Bethesda har støtt på et annet problem, i tillegg til å kreve 20 euro for en Creation Bundle med 150 mods, og 40 euro for en oppgraderingspakke.

Da spillet i går ble oppdatert til et nytt system for mods, ødela det ikke bare de fleste eksisterende mods, noe som gjorde spillet ugyldig for eksisterende spillere, det ødela også spillet til en grad der datamaskinen din vil krasje når du eksisterer, så vel som ved oppstart ofte. En reddit-bruker kalte det "Peak Bethesda".

Gamereactor prøvde flere ganger i går og før vi skrev denne nyheten, og resultatet er kontinuerlig det samme.

På toppen av dette antyder flere innlegg på Steam at en rekke spillere har problemer med å få tilgang til sin kjøpte Creation Club-oppgradering.

Vi ser frem til å teste oppgraderingen når spillet er i spillbar stand igjen - gjør du det?