Fallout 4 støtter nå flere skjermalternativer på PS5 og Xbox Series

Tilbake i april var vi alle i Fallout -ånden takket være Prime Video's TV-serie og det faktum at Fallout 4 ble forbedret med en Next Gen Update som introduserte en rekke forbedringer til den elskede Bethesda-tittelen. Utvikleren er langt fra ferdig med å forbedre spillet, ettersom nå har en andre Next Gen Update også debutert.

Denne oppdateringen fokuserer hovedsakelig på noen få mindre feilrettinger og inkluderingen av et utvalg nye visningsalternativer for de som spiller spillet på PlayStation 5 og Xbox Series X / S-systemer.

Det bemerkes at du nå kan velge mellom 30, 40 og 60 FPS, og kan bytte mellom en Visual og Performance -modus også. Bethesda har sagt at de anbefaler spillere å holde seg til standardinnstillingen, og at hvis du bestemmer deg for å justere og spille med disse skjermalternativene, bør du bruke Performance -modus hvis du vil ha en stabil 60FPS. På samme måte må alle som velger 40FPS-alternativet bruke en skjerm som støtter 120Hz.

Du kan se de fullstendige oppdateringsnotatene her for å se hvilke feil som har blitt knust.