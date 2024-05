Fallout 4 var Storbritannias mest solgte spill i april

HQ

Å si at alle fasetter av Fallout -universet har dratt nytte av debuten til Prime Video's Fallout -serie er en underdrivelse. Fallout 4 og Fallout 76 har lagt ut tall som de ikke har sett på årevis eller aldri i det hele tatt, og fysiske eksemplarer av det førstnevnte spillet fløy ut av hyllene som de ble værende på så raskt at du skulle tro det var en helt ny lansering fra Bethesda og ikke en nesten ti år gammel favoritt. Hvis du tror dette bare er en overdrivelse, beviser de siste salgstallene for Storbritannia i april 2024 det veldig tydelig.

GamesIndustry.biz har rapportert at Fallout 4 var Storbritannias bestselgende spill den siste måneden. Det slo ut EA Sports FC 24, Helldivers II, Call of Duty: Modern Warfare III, Grand Theft Auto V, Hogwarts Legacy og Red Dead Redemption 2. Topp ti inkluderte også to andre Fallout -spill, som på henholdsvis åttende og niende, Fallout: New Vegas og Fallout 76 gjorde kuttet også, med Fallout 3 som bare falt bak WWE 2K24 og holdt 11. plass på listene.

Det skal sies at ettersom disse dataene er basert på fysiske og digitale salgsdata, har ingen Nintendo-spill gjort kuttet på grunn av at selskapet vanligvis ikke deler disse dataene, noe som er ganske viktig ettersom Mario Kart 8 Deluxe oftere enn ikke er en vanlig på disse hitlistene.

Informasjonen sier også at sammenlignet med april 2023, er spillsalget ned 7%, og konsoll- og maskinvaresalget har gått ned massivt med 30% hittil i år, med PS5- og Xbox Series-salget ned 25% hver, og Switch-salget ned 38% - mangelen på nye Switch-spill er uten tvil en medvirkende faktor her.

