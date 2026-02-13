Fallout 4 vil aldri bli det samme etter å ha fått besøk av Michael Scott

HQ

Vi har ledd mange ganger før av uventede gjesteopptredener skapt av YouTuberen eli_handle_b․wav, som John Wick på besøk i Red Dead Redemption, Tony Soprano som går amok i God of War: Ragnarök og Ace Ventura som skaper kaos i Grand Theft Auto V. Men ganske ofte ser det ut til at eli_handle_b․wav vender tilbake til The Office-legenden Michael Scott for å la ham utøve sitt ... la oss kalle det unike lederskap i merkelige sammenhenger, noe som kanskje ikke er så rart med tanke på den virale meme-skaperen han faktisk er.

Nå har en ny video blitt sluppet, og denne gangen er Michael Scott nok en gang på besøk på Fallout 4, der spillets avslappede tempo og ofte satiriske verden virkelig passer ham som hånd i hanske. Sjekk ut det underholdende klippet nedenfor.