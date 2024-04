Fallout 4s "Next-gen"-oppdatering er her og vi har alle detaljene

HQ

Ideelt sett skulle den ha blitt utgitt 11. april sammen med Prime Video-premieren på Fallout-serien, men den gratis Fallout 4 -oppdateringen til PC, PlayStation 5 og Xbox Series er nå endelig her. Disse nestegenerasjonsversjonene inkluderer ikke bare et grafisk ansiktsløftning og forbedret ytelse på nåværende maskinvare, men også nytt innhold.

Kanskje mest bemerkelsesverdig for de av oss som tidligere har reist rundt i Commonwealth som den eneste overlevende i Shelter 111 er et nytt sideoppdrag kalt Echoes of the Past, der vi må stoppe Enclave fra å etablere seg i nærheten av Boston.

Enclave (organisasjonen som er dannet av etterkommere av høytstående amerikanske myndighetspersoner i etterkrigstiden) er en av de mest skumle og obskure organisasjonene i Wasteland, og deres tilstedeværelse kan bety et sammenbrudd i maktbalansen mellom Instituttet, Jernbanen og Brotherhood of Steel i regionen. Våpnene og servorustningene deres er langt bedre enn de rivaliserende fraksjonenes ... og det er derfor vi gjerne plyndrer dem fra likene deres. Oppdateringen legger til følgende gjenstander i spillet:



Enclave-våpenskinn



Enclave rustningsskinn



Tesla-våpen



Hellfire Servo rustning



X-02 Servo-pansring



Tung forbrenningsovn



Campbyggere vil også elske det nye Halloween-verkstedet, som inneholder tegninger for å bygge 38 nye dekorasjoner med skrekktema. Pluss en Improvisert våpenpakke.

Alle de nye versjonene som lanseres i dag kjøres med 60 bilder i sekundet, og hvis du spiller på PC via Steam vil du også bli glad for å vite at spillet nå er Steam Deck-verifisert.

Er du klar til å vende tilbake til Wasteland og Commonwealth i Fallout 4?