Fallout 4s store London-mod har blitt utsatt på ubestemt tid

Hvis du har ventet i spenning på muligheten til å dykke ned i Fallout: London, en mod som har vært under utvikling i årevis, beskrives som en opplevelse i full spillstørrelse og var planlagt å debutere 23. april i år, må du dessverre vente lenger enn forventet.

I en oppdateringsvideo har prosjektleder Dean Carter uttalt at Fallout London har blitt utsatt på ubestemt tid på grunn av den kommende "next-gen"-oppdateringen til Fallout 4 som kommer 25. april.

Forsinkelsen kommer fordi oppdateringen sannsynligvis vil ødelegge mange av systemene som teamet har fått på plass, til tross for at London-mod'en har vært "set to go" helt siden den siste oppdateringen ble delt.

Carter uttaler: "Systemer basert på F4 SE, som for de som ikke er klar over det, er rammeverket bak stort sett alle dialogsystemene i Fallout London og mange av de andre moddene der ute - det vil gå i stykker."

Det er uklart når Fallout London vil debutere, men med tanke på at den skal være mellom 30 og 40 GB stor, må vi nok vente en god stund med å sjekke den ut nå. Heldigvis vil den sannsynligvis være her flere år før Fallout 5 noen gang debuterer.