Fallout 76: Derfor befinner Brotherhood of Steel seg i Appalachia

Den 1. desember får Fallout 76 nok en massiv oppdatering. Spillet har kommet en lang vei siden den turbulente lanseringen for to år siden, og i dag er det faktisk ganske underholdende. Nå er det på tide å introdusere organisasjonen Brotherhood of Steel for Appalachia, men hva i all verden er det de gjør der egentlig?

Bethesda har heldigvis et godt svar på dette, og forteller hvorfor i videoen øverst. Hvis du bryr deg om seriens lore er den verdt å sjekke ut da den byr på mye bakhistorie.