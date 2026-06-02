Fallout 76 får endelig en dedikert PS5- og Xbox Series S/X-oppdatering
Forvent 60 FPS på tvers av alle konsoller med 4K-oppløsning, selv PS4 Pro og Xbox One X får betydelige forbedringer.
Bethesda har i dag kunngjort det mange overlevende i den radioaktive ødemarken har bedt om; en versjon av spillet som er optimalisert for PlayStation 5 og Xbox Series S/X. De planlegger å gjennomføre en rekke tester i sommer og deretter slippe denne versjonen.
Naturligvis er det betydelige oppdateringer i horisonten, og Bethesda har skissert alt vi kan se frem til:
Liste over funksjoner for PS5 og Xbox Series S / X
- Målrettet 60 FPS på tvers av Xbox Series X|S, PS5 og PS5 Pro.
- Forbedret draw-distanse.
- Forbedrede skygger.
- 4K-oppløsning (på kompatible skjermer) på Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.
- VRR (på kompatible skjermer) på Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.
- PS5 og PS4 Pro vil støtte 1440p, mens tidligere generasjons plattformer vil fortsette å støtte 1080p.
Du kan forresten allerede se frem til mange nye funksjoner i dag, ettersom Infestations -oppdateringen har blitt utgitt. Det er en veldig lang oppdateringsliste som også inkluderer en del nytt innhold. Kanskje den mest spennende delen er for "erfarne Appalachian-beboere", som nå kan glede seg over en "ny form for innhold som fungerer som en ekstra kilde til 4-stjerners legendariske gjenstander for de som er modige nok til å jakte på og rydde ut disse utfordrende lommene med fiender."