Fallout 76 får endelig en dedikert PS5- og Xbox Series S/X-oppdatering

Bethesda har i dag kunngjort det mange overlevende i den radioaktive ødemarken har bedt om; en versjon av spillet som er optimalisert for PlayStation 5 og Xbox Series S/X. De planlegger å gjennomføre en rekke tester i sommer og deretter slippe denne versjonen.

Naturligvis er det betydelige oppdateringer i horisonten, og Bethesda har skissert alt vi kan se frem til:

Liste over funksjoner for PS5 og Xbox Series S / X



Målrettet 60 FPS på tvers av Xbox Series X|S, PS5 og PS5 Pro.



Forbedret draw-distanse.



Forbedrede skygger.



4K-oppløsning (på kompatible skjermer) på Xbox Series X, Xbox One X, PS5 Pro.



VRR (på kompatible skjermer) på Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PS5 Pro.



PS5 og PS4 Pro vil støtte 1440p, mens tidligere generasjons plattformer vil fortsette å støtte 1080p.



Du kan forresten allerede se frem til mange nye funksjoner i dag, ettersom Infestations -oppdateringen har blitt utgitt. Det er en veldig lang oppdateringsliste som også inkluderer en del nytt innhold. Kanskje den mest spennende delen er for "erfarne Appalachian-beboere", som nå kan glede seg over en "ny form for innhold som fungerer som en ekstra kilde til 4-stjerners legendariske gjenstander for de som er modige nok til å jakte på og rydde ut disse utfordrende lommene med fiender."