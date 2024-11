Fallout 76 har nå over 21 millioner spillere

HQ

Amazons Fallout-serie fra i vår er så god at det virkelig smittet over på spillene, som fikk et enormt løft i popularitet. Dette var tydeligst i Fallout 76, der Bethesda også støttet rollespillet med tonnevis av nytt innhold.

Nå kan de via den offisielle nettsiden med glede meddele at de har nådd en milepæl for nye spillere:

"Vi vil gjerne benytte anledningen til å fortelle dere hvor langt vi har kommet siden Fallout 76 ble lansert i 2018, og hvor S.P.E.C.I.A.L. dere alle er. I løpet av disse seks årene har vi hatt hovedfokus på å bygge opp dette fantastiske fellesskapet og utvikle spillet vårt for å møte deres behov gjennom mer enn 50 gratis oppdateringer. Underveis har spillet vårt vokst - og det samme har spillersamfunnet vårt. Siden lanseringen har vi ønsket over 21 millioner Vault-beboere velkommen til Appalachia!"

Så sent som i desember kunne vi fortelle deg at spillet hadde 17 millioner spillere, som hadde hoppet til 20 millioner i mai etter TV-serien - og nå 21 millioner seks måneder senere.

Bethesda har mye moro på gang, og neste ut er gratisoppdateringen Gleaming Depths den 3. desember, hvor vi kan se frem til "a new raid, C.A.M.P. pets, Four-Star Legendaries, and Player Titles and other improvements", noe som helt sikkert vil føre til nye milepæler neste år.