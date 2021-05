Du ser på Annonser

Bethesda meddeler via Twitter at de kjører et såkalt Treasure Hunter Event i helgen, som starter i dag og pågår frem til den 10. mai. Som vanlig kan du jakte på mole miners for å få tak i bra loot. De er skattejegere med bytte som kommer til å gjøre livet ditt i Appalachia bedre og litt mer unikt.

Kommer du til å jakte på mole miners i Fallout 76 i helgen?