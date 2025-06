Fallout 76 når 23 millioner spillere - men ikke forvent crossplay ennå

HQ

Fallout 76s kreative direktør Jon Rush og hovedprodusent Bill LaCoste har avslørt i et intervju med Insider Gaming hvordan ting går for flerspillertittelen Fallout 76. I intervjuet nevnte de at antall spillere har økt og for øyeblikket ligger på rundt 23 millioner. En voksende spillerbase er et positivt tegn for Fallout 76, men det er verdt å merke seg at spillerne er spredt på tvers av plattformene spillet er tilgjengelig på; PC-spillere spiller ofte sammen, og det samme gjør PlayStation- og Xbox-spillere. Dette har reist spørsmålet om muligens å introdusere crossplay i spillet.

"Folk spør oss om det hele tiden ... og for oss har det vært mer en teknisk utfordring å kunne gjøre det. Det er ikke det at vi ikke tenker på det, vi tenker på det ofte... Men generelt sett har vi ingen planer om å introdusere crossplay akkurat nå, men vi blir veldig ofte bedt om å vurdere det, så det gjør vi. Kanskje i fremtiden."

Fallout 76 har fått regelmessige innholdsoppdateringer, inkludert den siste store utvidelsen, Gone Fission. Blant mange andre tilføyelser introduserte denne oppdateringen fiske som en ny spillmekanikk. Siden lanseringen har spillerne kunnet bruke fiskestenger med agn for å fange fisk, som deretter kan brukes som håndverksmaterialer i andre deler av spillet.