Fallout 76 når over 17 millioner hvelvboere

HQ

For et halvt år siden avslørte Bethesda at Fallout 76 hadde nådd nok en milepæl med over 15 millioner spillere, et imponerende tall med tanke på den fullstendig mislykkede lanseringen i 2018 med negative til blandede anmeldelser og massive klager fra spillmiljøet.

Men det harde arbeidet har lønnet seg, og i dag byr Fallout 76 på en fantastisk verden som har blitt bygget ut flere ganger og har så mye å by på. Spillerne har fortsatt å oppdage det radioaktive eventyret, og i løpet av de seks månedene som har gått siden juni - har antallet klatret med to millioner spillere, som Bethesda skriver:

"Så sent som i forrige måned feiret vi femårsjubileum, og vi har kommet langt siden vi først gikk ut av hvelvet og inn i Appalachenes ødemarker. Til sammen har 17 millioner spillere opplevd nye Fallout-historier og -karakterer sammen med Wastelanders. Dere har tatt viktige valg som påvirker utfallet av området i Steel Reign og Steel Dawn. Du har til og med våget deg utenfor Appalachias grenser med The Pitt og nå Atlantic City. Du har sett omreisende karneval, låst opp tonnevis av innhold med Fallout Seasons, kjempet mot Spooky Scorched, satt din fot på New Jerseys glamorøse strandpromenade etter atomkraftverket og mye mer."

Vi er også glade for å høre at Bethesda vil fortsette å utvide sin elskede ødemark i Appalachia. Atlantic Citys andre del kommer en gang i løpet av våren 2024, og vi kan også se frem til et større kart, "dypt inn i det skogkledde hjertet av Shenandoah" på et ennå ikke fastsatt tidspunkt neste år.

Har du spilt Fallout 76 i det siste, eller har du tenkt å gjøre det?