Fallout 76: Sesong 20 gir mye Ghoul-relatert moro når den starter 18. mars

En ny omfattende sesong kommer til Fallout 76 den 18. mars, kalt Season 20: Glow of the Ghoul, som starter samme dag som en større oppdatering kalt Ghoul Within (som lar deg spille som en Ghoul). Som du sikkert allerede har funnet ut, er den nye sesongen primært fokusert på Ghouls, og Bethesda skriver:

"Dette temaet er for de muterte, de bestrålte, de glødende og de ville i ødemarken. Selv om du ikke går ghoulens vei, må du sørge for å dekorere din C.A.M.P. på den mest strålingsherjede og forfalne måten for å få alle ghoulvennene dine til å føle seg hjemme. Giftig avfall ser bra ut i enhver C.A.M.P."

Sjekk ut videoen nedenfor for en rask oversikt over den nye sesongen og alt den inneholder, og hvis du vil vite mer om livet som en Ghoul, finner du en praktisk guide på denne lenken.