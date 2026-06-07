Fallout 76 vil være gratis å spille den neste uken, med gratis daglige belønninger som også tilbys

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Historien til Fallout 76 har vært bemerkelsesverdig å følge. Det debuterte for over syv år siden og ble raskt enormt kontroversielt, en sann skamplett på den ellers utmerkede arven fra Bethesda på den tiden. Men utvikleren ga ikke opp spillet, og i løpet av flere år introduserte de mer og mer innhold, utvidet Appalachia-verdenen og endret Fallout 76 fra å være en katastrofe til å bli en fast del av millioner av spilleres hverdag.

I forkant av Xbox Games Showcase ankom derfor Infestations-oppdateringen til spillet, som bringer nye overkjørte soner fylt til randen med uforutsigbare fiender, inkludert elitesjefer som har unike mutasjoner og mekanikker. Selv om det kan høres ut som et sant mareritt, vil du ønske å ta disse fiendene på, da eksklusive firestjerners legendariske belønninger er på bordet hvis du klarer å lykkes med å gjenvinne overkjørte områder fra de fiendtlige truslene.

Nå som dette er tilgjengelig, feirer Bethesda spillets fortsatte suksess ved å kunngjøre under Xbox Games Showcase at Fallout 76 vil tilby en gratis prøveperiode mellom 8. og 15. juni, noe som betyr at du i en hel uke kan få en smakebit av handlingen og se om du bør plante røtter i Appalachia. Fra i dag (7. juni) til 15. juni vil det bli delt ut gratis daglige belønninger i spillet, og alle som eier eller har tilgang til F76 eller har en Bethesda.net-konto, kan benytte seg av dette.

Siden Fallout 76 er tilgjengelig på PC, PS4 og PS5, Xbox One og Xbox Series X/S, må du sørge for å prøve spillet i løpet av den neste uken.