Fallout 76: Wastelanders - Her er alt du må vite

Bethesda har nettopp lansert den hittil største og mest omfattende oppdateringen til Fallout 76, og en av de viktigste delene av oppdateringen er uten tvil menneskelige NPC-karakterene, som du kan interagere med, oppbygge forhold til og gjøre oppdrag for og med.

Det er noe fansen har bedt om siden lanseringen, og nå har det endelig kommet.

Er du nysgjerrig på hva Wastelanders-oppdateringen har å by på? Sjekk ut videoen nedenfor, hvor vi går inn på hva utvidelsen byr på, og hvordan dette endrer spillet.

