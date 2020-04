Fallout 76: Wastelanders-anmeldelse

Du ser på Annonser

Den atombombede ødemarken i Bethesdas onlinerollespill har behov for en helt. En ny pest går amok og gatene svermes av muterte beist og banditter. Etter å ha blitt gjenforent med Vault 76s Overseer, former dere en plan for å pusle sammen de siste delene av sivilisasjonen. For å få til det kreves det at du inntar Vault 79, et godt beskyttet skattekammer proppfullt av forsyninger, våpen og gull. For å lykkes med dette må du skaffe hjelp. Masse hjelp. Dyktige hjelpere. Heldigvis har to nye grupper kjent som The Settlers og The Raiders bosatt seg i området, og det er nå opp til deg å alliere deg med en av dem for å kunne knekke Vault 79-koden.

Begge disse nye fraksjonene lever etter ulike ideologier og sannheter, og det var vanskelig for meg å velge en side før slutten. The Raiders er betydelig mer voldelige enn hva The Settlers er. Raider-basen er fylt med opphengte lik og hodeskaller, og disse typene liker å skyte ting. Settlers er rene rake motsetningen. De tar meg imot med åpne ermer og føles mer harmonisk innstilte til livet etter atombomben, men jeg får samtidig følelsen av at noe farlig bobler under overflaten her.

Linket til begge disse gruppene er et ryktesystem hvor du kan åpne eksklusive ting etter hvert som dere får et dypere forhold. Det finnes sju forskjellige steg i ryktesystemet, og når man starter ligger man på nivå 1, "Hostile". For å få et bedre rykte kreves det at man som spiller gjør diverse oppdrag og interagerer med andre NPCer i spillverden. Når ryktet forbedres vil du få flere muligheter, flere relasjoner og tilgang til å kjøpe mer utstyr til en bedre pris.

Jeg ble mye mer oppslukt i historien denne gangen, da det ofte føltes som at jeg spilte et fullverdig Fallout-spill til en forandring. Karakterene er genuint interessante, og det oppgraderte dialogsystemet får samtalene til å føles mer dynamiske, og vi hadde alltid mange valgmuligheter. Her får vi et gjensyn med "skill checks", som du kanskje husker fra Fallout 3, hvor flere dialogvalg åpner opp for deg hvis du møter de rette kriteriene. Disse valgene påvirker hva NPCene gjør, og tvang meg til å tenke nøye gjennom hva jeg ville bruke poeng på hver gang jeg gikk opp i level.

Den nye historien vil ta rundt ti timer å fullføre, og kan tilgås umiddelbart av både nye og veteran-spillere. Mesteparten av disse timene handler om forberedelsene for å gå løs på Vault 79 sammen med den fraksjonen du har valgt å knytte deg til. Midtpartiet av selve historien ble litt for ensformig for min del. Masse "fetch quests" er hva som tilbys, og selv om jeg aldri direkte kjedet meg hadde Bethesda absolutt kunnet by på litt mer variasjon i denne delen av historien. Men det finnes helt klart oppdrag i løpet av historiens ti timer som virkelig skiller seg ut. Ett av disse oppdragene heter "Cheating Death" (Raiders) og uten å avsløre for mye er dette en del av Wastelanders du ikke bør gå glipp av.

Men før vi kom til den delen av historien møtte jeg på en uventet vegg, og måtte grinde meg opp til level 20 før jeg fikk spille videre i historien. Det fikk meg til å sjekke ut questene fra originalspillet for å se hvordan disse har blitt forbedret med oppdateringen. Bethesda fortjener et klapp på skulderen her, for de har virkelig forbedret en god del. Menneskelige NPCer har blitt tilføyet for å levere mer lore, og eksisterende NPCer har nå mye mer å si.

Wastelanders er en monumental oppdatering til Fallout 76, og markerer et stort steg i riktig retning etter lanseringen for nesten atten måneder siden. Tilføyelsen av menneskelige NPCer har forbedret historiefortellingen, og vi setter pris på at det har blitt lagt arbeid i å forbedre deler av originalspillet også. Det var litt for mange repetitive oppdrag i den nye historien, men hvis du allerede eier Fallout 76 er Wastelanders virkelig verdt å gi en sjanse, da det er en gratis oppdatering for alle spillere på alle plattformer.