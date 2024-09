Fallout 76s spillbare Ghouls er et "meningsfylt spillvalg, ikke bare en visuell endring"

HQ

Bethesda har gjort en fantastisk jobb med å effektivt redde Fallout 76 og snu et spill som hadde en svært problematisk debut til et prosjekt med millioner av aktive spillere som ofte vender tilbake til Wasteland for å fullføre noen oppdrag og generelt skape trøbbel.

Men å holde fansen interessert er en utfordring i seg selv. Selv om det har vært en rekke utvidelser tidligere og enda flere vil komme, er en funksjon Bethesda vil utforske etter hvert en spillbar Ghoul-klasse. Dette vil bli lansert en gang tidlig i 2025 og vil være første gang Fallout-serien. Med det i tankene, hvordan skal Bethesda implementere dette på en meningsfull måte?

Vi snakket med kreativ direktør Jonathan Rush nylig, og han fortalte oss alt om hvordan Ghouls blir designet og balansert for Fallout 76.

"Ja, så Ghouls var... Vi snakket om spillbare ghouls en god stund, og det vi var ute etter var en mulighet til å gjøre det til et virkelig meningsfylt spillvalg, ikke bare en visuell endring. Da vi la merke til tilbakemeldinger fra spillere og spillertrender, virket det som et veldig godt tidspunkt å introdusere et alternativ for spillerne i de senere spillene, og det eneste kravet for å bli en Ghoul er at du må være nivå 50 eller høyere. Så vi introduserte ghoulene for å tilby en alternativ måte å spille gjennom sluttspillinnholdet på.

"En av de store tingene som skiller en Ghoul fra et menneske, er at Ghouls ikke påvirkes negativt av stråling. Faktisk hjelper det dem. Hvis jeg er en Ghoul og har blitt skadet og begynner å øse opp radioaktivt vann, så helbreder det meg faktisk, ikke sant? Og hvis jeg finner andre strålingskilder, kan jeg faktisk absorbere stråling og bruke det på forskjellige måter gjennom de 32 nye Ghoul-spesifikke fordelskortene som kommer ut med oppdateringen. Ghouls påvirkes heller ikke av sult og tørst. De har ingen sult- og tørstmåler, men de vil ha en villdyrmåler som de må holde øye med, noe som også kan påvirke spillingen.

"Så når du har en karakter som er helt immun mot stråling og ikke trenger å bruke kraftrustning lenger, frigjør det en hel haug med perk-poeng som du kan bruke til alle mulige andre ting, noe som er en ny spillestil i seg selv. Men når du legger til de 32 nye perk-kortene på toppen av det, blir det dusinvis av nye spillestiler. Så det blir veldig interessant å se hvordan spillerne våre bruker dem, hvordan de oppfatter de store forskjellene mellom et menneske og en ghoul og hvordan det spiller inn på hvordan de ønsker å håndtere tøffere utfordringer som Gleaming Depths."

Du finner hele intervjuet med Rush nedenfor for å høre om hvordan Fallout-serien hjalp Fallout 76 og også hva som er det neste for Wasteland of Appalachia.