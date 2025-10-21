Fallout-brus er tilgjengelig i visse Costco-butikker, slik at du kan fylle opp for atomapokalypsen

HQ

Hvis du noen gang har hatt lyst til å prøve en serie Fallout-brus, kan du nå gjøre det, og du trenger ikke engang å spole frem til vi alle bor i bunkere eller i en bestrålt ødemark for å gjøre det. Jones Soda har lansert en ny 12-pakning med Fallout-inspirerte brussmaker, som er tilgjengelig i utvalgte Costco-butikker.

Dessverre for de fleste av våre lesere er denne 12-pakningen, som inneholder fire flasker Sunset Sarsaparilla, Nuka-Cola Quantum og Nuka-Cola Grape samt en Vault-Tec flaskeåpner og en samling korker, foreløpig bare tilgjengelig i USA. Selv om du er basert i Amerika, er det ikke sikkert at du bor i nærheten av en Costco som lagerfører disse varene.

På Jones Soda-nettstedet kan du se at østkysten av USA er fylt opp med disse kjernefysiske brusene, men med mindre du befinner deg et sted mellom Virginia og Maine, er det ikke sikkert at du er heldig. Hvis dette samarbeidet viser seg å være populært nok, vil vi kanskje se en global lansering etter hvert.

Dette er en annonse: