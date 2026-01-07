Fallout-feberen kommer tilbake når Steam-spillerantallet øker

HQ

Siden den andre sesongen av Fallout begynte å sendes på Prime, har antall personer som spiller spillene på Steam i hovedsak doblet seg sammenlignet med tidligere nivåer.

Ifølge statistikk fra SteamDB har for eksempel Fallout 4 økt fra rundt 20 000 daglige spillere til over 40 000. Fallout 76 har også opplevd et betydelig løft. Den tidligere relativt stabile spillerbasen på rundt 10-20 000 samtidige spillere skjøt i været til rundt 30 000, nesten dobbelt så mange som i de foregående ukene.

Men det er ikke bare de nyere spillene som øker i popularitet. Eldre spill har også sett en tilstrømning, og klassikere som Fallout: New Vegas og til og med Fallout 3 har sett sine samtidige spillertall stige betydelig.

Dette fenomenet er ikke unikt for denne nye sesongen av Fallout. Den samme effekten ble observert i forbindelse med premieren på den første sesongen, og det er helt klart at TV-serien fungerer som et kraftig trekkplaster.

Har du blitt inspirert til å vende tilbake til Fallout-spillene etter å ha sett TV-serien?