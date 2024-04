Fallout har blitt en kolossal suksess for Amazon Prime

HQ

Filmatiseringer basert på dataspill er visst det neste store. Arcane, The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie og nå Fallout har alle vært enorme suksesser, ikke minst sistnevnte som nå har klart det kunststykket å bli den nest mest sette serien noensinne på Amazon Prime.

Ifølge Variety ser Fallout ut til å være mest populær i aldersgruppen 18-34 år, og spesielt blant seere fra Storbritannia, Frankrike og Brasil, der serien bokstavelig talt har eksplodert i popularitet.

Med hele 65 millioner visninger på mindre enn fjorten dager er det bare The Rings of Power som trumfer den i rene seertall. Det er derfor ikke så rart at serien allerede har fått grønt lys for en andre sesong, og det er tydelig at Lucys eventyr i den radioaktive ødemarken engasjerer.

Her i redaksjonen gleder vi oss selvfølgelig til de fremtidige eventyrene som seriens andre sesong vil by på sammen med Lucy, Maximus og Ghoul.

Hva synes du om serien, og hva gleder du deg til å se mer av i neste sesong?