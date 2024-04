HQ

Den første teasertraileren for Amazons Fallout-serie avslørte at alle episodene skulle komme på Prime Video 12. april, men premieren ble senere flyttet frem til 11. april. Nå er det tid for en ny fremflytting, og det gode nyheter igjen.

Amazon har kunngjort at Fallout nå har premiere på Prime Video kl. 03 den 11. april, så jeg er nok ikke den eneste her til lands som kommer til å være litt trøtt torsdag morgen etter å ha binget den første sesongens åtte episoder gjennom natten.