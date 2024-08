HQ

Jeg elsker å modifisere Fallout-spillene, det har jeg alltid gjort. Jeg har skrevet flere artikler om det, men noen ganger finnes det helt spesielle modifikasjoner til Bethesda-spill som du bare må prøve. En slik mod er Fallout London. Jeg ble først oppmerksom på dette unike prosjektet for et år siden, og nå er det endelig ute etter å ha blitt forsinket av Bethesdas forsøk på å oppdatere originalen Fallout 4. Jeg moddet GOG-versjonen av Fallout 4, men hvis du har en versjon av spillet med alle tilleggene, kan du enkelt spille Fallout London også.

La meg først forklare hva som skal til for å få Fallout London til å fungere. Hvis du har spillet på Steam, må du nedgradere Fallout 4. Alt du trenger finnes på nettstedet Nexus Mods, og hvis du søker etter Fallout London, kan du enkelt finne verktøyene. Når du har installert dem, går du tilbake til Nexus Mods og installerer to mods gjennom Nexus' Mod Manager Vortex: Buffout 4-modifikasjonen og Long Loading Times Fix. Når disse er på plass, er du klar til å utforske Broken London med bare noen få feil og mangler.

Historien i Fallout London er tro mot den generelle fortellingen i Fallout-universet. I 2077 gikk USA og Kina til krig og bombet hverandre tilbake til steinalderen. Problemet med atomkrig er at resten av verden også blir ødelagt, og det inkluderer London, som har blitt jevnet med jorden. Du våkner opp i et stort reagensrør, omgitt av to forskere som forteller deg at du er deres beste eksperiment, men laben blir raskt angrepet, og de to forskerne dør før du får svar. Du frigjør deg fra glassfengselet ditt og prøver å rømme fra den skumle bygningen. På veien møter du en mystisk person, Mr Smythe, som tydeligvis vet hva som foregår og hvem du er. Han kaller karakteren din for The Wayfarer før han tilsynelatende går sin undergang i møte. Du flykter fra bygningen og blir møtt av Londons ødeleggelser, der du raskt møter noen medlemmer av Vagabond-fraksjonen som tar deg med til hovedkvarteret deres. Her får du dine første oppdrag, og deretter blir du sluppet fri i Londons ødelagte gater for å gjøre som du vil.

Det er fantastisk, og Bethesda selv kunne ikke ha gjort det bedre enn Team Folon, som har gjort modifikasjonen. En ting jeg raskt innså var at det er mer historie gjemt rundt hjørnene i London. I mange bygninger finnes det holobånd som forteller interessante historier fra folk som har vært i området. Det er fantastisk og gir deg et godt innblikk i verden. Jeg vil si at det faktisk er bedre enn det Bethesda selv gjør. Hovedhistorien er fantastisk mystisk, og de mange oppdragene du finner rundt om i London er interessante, noe som er imponerende for en gruppe fans. Hatten av for Team Folon.

Fallout London er fullt av engelsk sjarm og eksentrisitet. Alle stemmeskuespillerne har engelsk som morsmål, og dialektene følger området, noe som er flott. Du møter også mye engelsk kultur. Et av de første oppdragene er for eksempel å finne seksten blå politibokser. Hvis du er det minste Dr Who-fan, vet du hva det betyr. I tillegg er fraksjonene superengelske. Det er Hooligan-fraksjonen, og lenger inn i London møter du Beefeater-fraksjonen, som har en forkjærlighet for menneskekjøtt. Hvis du er anglofil, er Fallout London en skattekiste av engelsk kultur og "stiff upper lip", og selvfølgelig litervis av te.

Fallout London er bygget på skjelettet til Fallout 4, så mye av spillets design vil føles kjent hvis du har spilt hovedspillet. Team Folon har imidlertid gjort ting mer primitivt ved å låne mekanikk fra Fallout 3 og Fallout New Vegas. Først og fremst er karakteren din stum, så bare karakterene du møter snakker. Dette bidrar til innlevelse, ettersom karakteren din kan lage lyder som fantasien din tillater. Progresjonen er en blanding av de forskjellige Fallout-spillene. Du går opp i nivå og tjener perk-poeng, som du får ett per nivå. Disse fordelene er velkjente fra de andre spillene i serien, men er balansert godt og noen ganger modifisert for å være mer nyttige. Noen er sterkere og noen svakere enn i Fallout 4, men de fungerer bra. Jeg laget en snikende Wayfarer, Binky Fuzzcoggle, fordi man må ha et tåpelig engelsk navn. Denne spesialiserte snikeren var ganske effektiv og veldig morsom å spille. Du finner også en hel haug med kule nye våpen, der bare en liten del er lånt fra Fallout 4. Modifikasjonssystemet fra Fallout 4 er tilbake her, noe som betyr at du kan oppgradere utstyret ditt hvis du har plukket opp nok gjenbrukbart skrot. Fallout London er i bunn og grunn et Fallout-spill, men Folon-teamet har virkelig satt sitt preg på det, og jeg hadde det til tider morsommere enn jeg hadde det i Fallout 4 da jeg spilte det første gang for mange år siden. Det er helt vilt.

Fallout London er et enormt spill. De mest populære delene av London er gjengitt med stor detaljrikdom, og når du først støter på noen av de mest gjenkjennelige landemerkene, kan det være fryktinngytende. Jeg gikk for eksempel rundt og befant meg plutselig foran The London Eye, som nå hadde blitt omgjort til et boligfelt med folk som bodde i hjulet og under. Det var helt vilt å ta heisen opp til disse bygningene og se ut over London, nyte detaljene og bli imponert over hvor lang tid det må ha tatt Folon-teamet å gjøre bare denne lille delen av ombyggingen. Jeg hadde denne opplevelsen hele tiden, for Fallout London må ha tatt enormt mye tid. Det er derfor spillet er like stort som Fallout 4 og Far Harbor til sammen. Det er hundrevis av timer med spilling i Fallout London, og det er gratis. Ultraimponerende! Det er nok det største problemet i Fallout London, for det er mange feil og bugs. Oppdrag som ikke helt fungerer. Grafiske feil og spillet krasjer fra tid til annen. Ikke så mye etter at du installerte Buffout-modifikasjonen, men det skjer fortsatt, så husk å lagre. Jeg vil imidlertid si at det ikke er verre enn Fallout 4 var da det først kom ut, og det er bare mindre irritasjonsmomenter i det store og hele. En annen ting som heller ikke er den beste er stemmeskuespillet. Det er generelt bra, men du kan legge merke til at lyden endrer seg avhengig av hvilken mikrofon hver skuespiller har brukt. Det kan ta deg ut av opplevelsen noen ganger.

Så jeg kan konkludere med å si at hvis du er bare litt Fallout-fan, er dette modet et must å prøve. Den er helt gratis og gir et fantastisk inntrykk av hvordan Fallout kan være utenfor det amerikanske ødemarken. Det er et imponerende prosjekt som gir hundrevis av timer med Fallout-underholdning, og beholder Bethesdas spilldesign, men forbedrer det nesten universelt. Vel, nok om det - jeg må tilbake og se om jeg kan finne Tower of London og se om kronjuvelene er der, og hvis de er det, stjele dem.