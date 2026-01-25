Fallout London-modder mener Bethesda bør selge The Elder Scrolls og Fallout IP

HQ

Det er ingen hemmelighet at folk elsker Bethesdas IP. Selv om Skyrim fortsatt er litt buggy den dag i dag, blir det sett på som en del av hele opplevelsen. Både Fallout og The Elder Scrolls har en dyp historie, og det er tilsynelatende uendelig mange retninger Bethesda kan gå med begge miljøene, men Fallout London-prosjektleder Dean Carter mener at utvikleren må se hva andre kan gjøre med sin IP.

I en samtale med Esports.net forklarte Carter at han har stor respekt for Bethesda, men mener at skrivekvaliteten for spillene har tatt en dukkert. "Med den største respekt for Bethesda, føler jeg at de sannsynligvis har gått ett spill for langt, hvis jeg er ærlig. Jeg føler at det er på tide å gå inn i solnedgangen og se på å selge IP-en din fordi folk liker franchisen, jeg er bare ærlig talt ikke sikker på at den er i de rette hendene, og det gjør meg virkelig vondt å si det fordi jeg elsker Bethesda, " sa han.

"Skriften har bare gått nedoverbakke. Jeg vet at de som selskap må prøve nye ting, men Fallout 76 henvender seg til et publikum, men det henvender seg ikke til folk som ønsker å spille et Fallout-spill med én spiller. Jeg tror at hvis de skal holde seg om bord, kan de holde seg til det de har. Jeg synes ikke Skyrim er tidenes beste spill, slik noen gjør. Det er et veldig, veldig bra spill. Jeg føler bare at de trenger å forbedre skrivingen, det gjør jeg virkelig."

Skapelsen av Fallout London ble delvis født ut av et ønske om å bekjempe den retningen Bethesda har tatt Fallout i Carters øyne. "Alt har sine egne fordeler og ulemper, men det eneste vi var enige om med Fallout: London var at vi ønsket å gjøre det mer mørkt og dystert, for det er det Fallout faktisk er, og jeg synes Bethesda har tatt det i motsatt retning."

Selv om det tidligere har vært stor suksess med et annet studio som håndterer en Bethesda-IP, kan vi ikke fortsette å snakke om Fallout: New Vegas for alltid, og det ville være en forståelig frykt hvis et annet navn skulle ta på seg et Elder Scrolls- eller Fallout-spill. Hvem ville ditt toppvalg for å utvikle en ny oppføring i Bethesdas IP være?