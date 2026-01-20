Fallout London-prosjektleder velger hvor Bethesda bør sette Fallout 5

HQ

Vi lurer kanskje fortsatt på hvor i Tamriel vi skal utforske i The Elder Scrolls VI, men vi vet at Bethesda også jobber med det neste Fallout-spillet. Derfor skader det ikke med litt spekulasjoner om hva utvikleren vil gjøre med sitt neste streiftog inn i ødemarken.

I samtale med Esports.net, Fallout London-prosjektleder Dean Carter skjøt først ned ideen om et New York-basert Fallout-spill. "Jeg vil virkelig ikke se det," sa Carter. "Jeg tror New York ville vært en interessant setting for et Fallout-spill, men dessverre synes jeg personlig at New York er så overspilt. Det er med i så mange spill. Det er stedet man går til."

Så hvor ønsker han at Fallout 5 skal utspille seg? "Fallout 76 dekker kornbeltet. Jeg tror det åpenbare neste stedet å dra er tilbake til New Vegas, men ville jeg likt å se det? Sannsynligvis ikke," sa han. "Jeg ville sagt Texas. Du har interessante ting du kan karikere der nede, og jeg tror det faktisk er en del av grunnen til at jeg synes Fallout 76 er litt kjedelig. Verdensrommet er flott, men karakterene er bare litt generiske. Vi vet dette fordi de måtte importere så mye fra de andre settingene og endre historien, slik at vi fikk Brotherhood of Steel og diverse andre biter for å gjøre det mer interessant og gjenkjennelig."

"Det ville ikke vært tilfellet med Texas. Stedet er allerede en levende karikatur av seg selv, så de ville hatt mye å jobbe med," fortsetter Carter.

Når det gjelder atmosfæren Carter ønsker å se tilbake, håper han en dag Bethesda vil ta litt fra Fallout 1s stemning. "Jeg foretrekker at Fallout har den slags tone i stedet for å gå helt slapstick. Det er litt mer humoristisk, men humoren i den første serien var mørk humor. Slapstick-greiene må opphøre, for det er ikke det Fallout er," forklarer Carter.