Fallout medskaper avslører hvorfor det finnes så mange actionrollespill

Fallout Tim Cain, medskaperen bak Rollespill, har avslørt hvorfor så mange rollespill, til og med veletablerte franchiser, har blitt mer actionorienterte. Og hvis du lurer på hvorfor alle rollespillprotagonister nå trenger en trylleformel i den ene hånden og et sverd i den andre, så handler det om kalde, harde kontanter.

På sin YouTube-kanal (via Eurogamer) forklarer Cain at så mange rollespill nå behandler kamp som standardalternativet for å håndtere problemer fordi det er det som selger. "Dette er åpenbart. Hvis du har et selskap som prøver å tjene penger, og det er en spilltype som selger millioner av eksemplarer og en annen som selger hundre tusen, hvilken skal du gjøre hvis de begge tar like mye tid og penger å utvikle? Det er derfor jeg ber folk om å stemme med pengene sine," sier Cain.

"Actionspill har en tendens til å selge veldig bra, og med det mener jeg at actionrollespill selger bedre enn klassiske rollespill, selv om begge er voldelige. Det er også lettere å markedsføre slike spill. Når du ser en trailer og ser folk som faktisk gjør ting - hopper, klatrer, skyter, slår - ser det ut som: "Jøss! Se på alle de tingene du kan gjøre i det spillet' [...] Det er vanskelig å vise de andre tingene."

Ting som meningsfulle dialogvalg, en flott historie, briljante karakterbyggende mekanikker, de er vanskeligere å vise i en trailer, ifølge Cain. Vi har sett at flere og flere har begynt å stemme med lommeboken de siste par årene, og selv om noen få utvalgte velger å gjøre dette bare når "DEI" er involvert i et spill, er det å stemme med lommeboken en fin måte å protestere mot alt du ikke liker i spill, fra mikrotransaksjoner til mekanikk.