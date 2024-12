Fallout medskaper: "Noen ganger må spillere legge pengene sine der munnen er"

HQ

Hvis du vil se en oppfølger, utvidelse eller bare mer fra et spill du elsker, vil det sannsynligvis innebære at du må skille deg av med litt penger fra bankkontoen din. Det er bare slik verden fungerer, og i den knallharde spillbransjen vi lever i nå, er det viktigere enn noensinne å støtte prosjektene du elsker.

Men selv for flere tiår siden førte problemer med salget til at oppfølgere aldri ble laget, som den legendariske utvikleren Tim Cain beskriver i et intervju med PC Gamer. "Folk sier jevnlig til meg: "Hvorfor lager du ikke et nytt spill som Bloodlines?" eller "Hvorfor lager du ikke en oppfølger til Arcanum?" De sier: "Du laget en kultklassiker". Og jeg sier: "Problemet er kult-delen. De solgte ikke godt nok til at et forlag ville si: "Å ja, vi må definitivt hoppe på en oppfølger til den. Så det er rart å høre folk si til meg, i noen tilfeller flere tiår senere: "Du burde ha laget en til". Det er som: 'Du skulle ha kjøpt den'."

Det finnes en forkjærlighet for Vampire: The Masquerade - Bloodlines, nok til at Paradox fortsatt jobber med en oppfølger, men det solgte ikke så godt på den tiden, og Cain mener at til tross for mange positive følelser, kunne spillere noen ganger bruke det objektive målet penger for å vise sin støtte.

"Jeg hater å uttrykke ting så mekanisk," sa Cain. "Men noen ganger må spillere sette pengene sine der munnen er. Hvis de ikke liker et spill, bør de ikke kjøpe det. Hvis de elsker et spill, bør de kjøpe det, og da kommer de til å få mer av det de vil ha."

Cain er fortsatt fast bestemt på at han ikke ønsker å legge skylden på spillerne. "Jeg tror bare at den eneste måten å få mer av det du vil ha, er å kjøpe de tingene du vil ha, og ikke kjøpe de tingene du ikke vil ha. For til syvende og sist er det alt folk hører. Hvis et spill kommer ut og selger en million eksemplarer, vil det sannsynligvis få en oppfølger. Hvis et spill kommer ut og selger 50 000 eksemplarer, får det ikke en oppfølger."

Er du enig med Tim Cain?